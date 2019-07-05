В Воронежской области оштрафован педагог, наказавший ученика горячим утюгом

Суд Воронежской области назначил штраф в размере 30 тысяч рублей бывшему учителю, который обжег утюгом пятиклассника.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на воронежскую прокуратуру.

Инцидент произошел 20 марта. Во время урока труда 61-летний учитель Землянской школы Виктор Величкин сделал замечание школьникам за плохое поведение на уроке труда, те не послушали его и продолжили шуметь. Педагог вышел из себя, взял горячий утюг и прижал его к ноге и спине одного из учеников. Кроме того, он ударил ребенка по затылку гладильной доской. Мальчик получил ожоги первой и второй степени.

Против педагога было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Свою вину он признал.

Сообщается, что после произошедшего учитель уволился. Также он добровольно выплатил моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Директор образовательного учреждения был привлечен к административной ответственности.

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