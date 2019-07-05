Спрос на билеты в Чехию за пять дней вырос на 18%

С 1 июля спрос на билеты из России в Чехию увеличился на 18% по сравнению с тем же периодом на прошлой неделе.

Такие данные приводит туристический поисковик Aviasales, передает агентство «Москва».



Сообщается, что пик бронирований по этому направлению пришелся на 2 июля, когда появилась информация о приостановке рейсов в Чехию. «Рост относительно предыдущего вторника, 25 июня, составил 25%. В целом спрос на билеты в Чехию с начала этой недели увеличился на 18% по сравнению с таким же периодом на прошлой неделе», – рассказали в компании.

Ранее Москва и Прага договорились перенести на сентябрь решение вопроса об авиасообщении; летом все авиаперевозки между двумя странами будут осуществляться в полном объеме.

Три российские авиакомпании, «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии», 2 июля отменили ряд рейсов в Чехию в связи с аннулированием Прагой ранее выданных разрешений на полеты. Чехия приняла такое решение после того, как ей не удалось договориться с Москвой о постоянных разрешений для Czech Airlines летать по транссибирским маршрутам.