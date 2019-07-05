СК решает вопрос об уголовном деле после жалоб арестантов в Зеленограде на пытки

Порядка тринадцати заключенных колонии-поселения в Зеленограде пожаловались в прокуратуру на пытки и избиения.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ранее ФСИН провела проверку и подтвердила несколько случаев избиения заключенных со стороны сотрудников зеленоградской колонии-поселения. При этом пытки над осужденными попали на видео.

В частности, на одной из видеозаписей было видно, что начальник колонии полковник Герман Раскита вывел осужденного на плац и при свидетелях четыре раза ударил его кулаком.

Всего на пытки и издевательства в исправительном учреждении пожаловались порядка 13 заключенных.

В настоящее время действия сотрудников колонии проверяет Следственный комитет, которой будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела.