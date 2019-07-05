Продавец мороженого из США объявил войну требующим особого отношения блогерам

Владелец фургона с мороженым из Лос-Анджелеса Джо Никки ввел правило двойной оплаты для пишущих ему Instagram-блогеров.

Как сообщают HuffPost и The Guardian, в США набирает обороты протест малого бизнеса против «влиятельных людей», обладающих большим числом подписчиков в Instagram.

Отмечается, что блогеры и компании с пользующимися популярностью аккаунтами в соцсетях зачастую пытаются заключить сделку с предприятиями и предлагают им сделать пост в обмен на получение бесплатных товаров и услуг. По словам экспертов, это явление достигло крайней точки, поскольку в наши дни на звание блогеров претендует очень большое число людей, а малый бизнес вынужден идти им на уступки, боясь отрицательных отзывов.

Одним из первых, кто объявил войну требующим особого отношения пользователям Instagram, стал актер и владелец грузовика с мороженым из Лос-Анджелеса Джо Никки. Предприниматель рассказал СМИ, что его терпение закончилось, когда он начал получать просьбы предоставить бесплатное мороженое за пост в соцсетях минимум раз в неделю.

По словам Никки, настойчивость Instagram-блогеров заставила его ввести правило двойной оплаты мороженого для тех, кто имеет большое число подписчиков и пользуется этим.

«Мы никогда не дадим вам бесплатное мороженое в обмен на пост на вашей странице в социальных сетях. Это буквально 4 доллара... А теперь для вас это будет стоить 8 долларов», — написал предприниматель в своем профиле.

Правило «"влиятельные люди" должны платить вдвое больше» вызвало отклик во многих онлайн-сообществах и в конечном итоге привело к увеличению числа клиентов Никки. «Я надеюсь, что это вдохновит малый бизнес держаться и говорить людям "отвали"», — заявил бизнесмен.