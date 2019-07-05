Подозреваемого в госизмене помощника полпреда в УрФО арестовали до осени

Суд в Москве отправил помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьева под стражу до сентября.

Напомним, россиянин Александр Воробьев, позднее оказавшийся помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене в пятницу, 5 июля.

Как передает агентство городских новостей «Москва», Лефортовский районный суд столицы вынес решение об аресте Воробьева до 4 сентября по ходатайству следствия.

Ресурс отмечает, что заседание суда проходило в закрытом для прессы режиме, при этом сам чиновник находился в маске.