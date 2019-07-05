МВД задержало главаря и членов ОПГ, совершавших заказные убийства в 90-х

В четырех городах РФ задержали шестерых участников группировки, которая 20 лет назад совершала заказные убийства.

Как сообщается на сайте МВД, у подозреваемого главаря ОПГ, который был задержан полицейскими в Крыму, в начале 1990-х годов была компания, которая перевозила грузы по железной дороге. Одновременно он был криминальным авторитетом, а его группировка контролировала один из вокзалов Москвы. В группе также был «штатный киллер», который с 1995 по 1999 годы совершил девять убийств.

Отмечается, что четверо предполагаемых участников группы уже мертвы, трое из них были убиты в криминальных разборках. Однако пятерых подозреваемых удалось задержать в Москве, Кирове и Чите.

В настоящее время все они, в том числе главарь банды, арестованы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об убийствах.