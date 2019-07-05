На снимках исправительной колонии Мамаева и Кокорина не нашли футбольных полей

Стало известно, в какую именно колонию отправили Александра Кокорина, Павла Мамаева и их соучастников.

По версии издания «Советский спорт», все четверо фигурантов будут отбывать наказание в исправительной колонии № 4, которая находится в городе Алексеевка Белгородской области. Официально информацию пока не подтвердили.

Во время Великой Отечественной войны на месте ИК №4 был фашистский концентрационный лагерь для военнопленных и местного населения. В 1958 году на его месте заработал машинно-ремонтный завод, а в 1961-м открылась исправительно-трудовая колония усиленного режима. В начале 90-х режим содержания изменился на общий. Сейчас колония рассчитана на 1111 мест, в ней отбывают наказание впервые осужденные.

«Советский спорт» отмечает также, что, вопреки предыдущим сообщениям СМИ, на территории исправительной колонии нет футбольного поля: «На спутниковых снимках просматриваются только небольшие спортивные площадки».

ИК №4 находится в 80 километрах от города Валуйки, где родился Александр Кокорин и где сейчас живут его родители. В колонии налажено производство собственной продукции. В частности, заключенные выпускают муку, стиральный порошок, одноразовые полиэтиленовые костюмы, деревянные лавки и беседки и мангалы. Кроме того, здесь можно освоить профессии каменщика, токаря, повара, электрика и другие специальности.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отправились к месту отбывания наказания, однако точный пункт назначения не назывался.

Напомним, в мае братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были признаны виновными по делу о двух драках в Москве, которые произошли в октябре 2018 года. Все они получили наказание от 1 года и 5 месяцев до полутора лет.