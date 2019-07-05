Гендиректора компании, занимающейся багажом в "Шереметьево", уволили

После проверки транспортной прокуратуры в «Шереметьево» уволили руководителей компании, занимавшейся выдачей багажа.

Об этом сказано на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что после проверки были уволены начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, а также генеральный директор «Шереметьево Хэндлинг».

Также по итогам проверки поэтапно были переведены рейсы из терминала D и наняты 200 сотрудников.

Напомним, перебои с выдачей багажа в «Шереметьево» начались в конце мая, некоторые пассажиры ждали свой багаж до пяти часов. Из-за задержек багажа Генпрокуратура начала проверку в аэропорту.