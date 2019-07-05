Более 30 рейсов отменили и задержали в трех столичных аэропортах

Причины отмены шести вылетов из аэропорта Домодедово остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 26 рейсов: восемь вылетов из аэропорта Внуково, 12 — из Домодедово и еще шесть — из Шереметьево.

Кроме того, шесть вылетов из аэропорта Домодедово были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.

Ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики пообещали москвичам и жителям Подмосковья 5 июля прохладную погоду и ветер с порывами до 12 м/с.