Всех фигурантов дела о драках с участием Кокорина и Мамаева этапировали в ИК

Во ФСИН сообщили, что Александра Кокорина, Павла Мамаева и их соучастников по делу о драках отправили в колонию.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу и их общему знакомому Александру Протасовицкому предложат отбывать наказание в одной колонии недалеко от Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова, в четверг, 4 июля, всех четверых фигурантов дела о драках в центре столицы этапировали в колонию для отбытия срока наказания.

При этом информация о том, где именно будут находиться Александр Кокорин и Павел Мамаев, не раскрывается.