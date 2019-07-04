Рабочие завода в Ярославле записали гангста-рэп о жизни под санкциями

Сотрудники Ярославского моторного завода, входящего в группу ГАЗ, записали кавер на известную песню и спели о санкциях.

Стоит отметить, что послание довольно размыто: рабочие рассказывают, что из-за санкций могут «оказаться за бортом», а кадры с завода перемежаются заголовками СМИ об их протестах у посольства США и фотографиями с этих акций. В самом ролике участники съемок призывают «спасти ГАЗ», но не обращаются ни к кому конкретно. Тем не менее видео снабжено английскими субтитрами с переводом текста, а его авторы говорят, что хотят, «чтобы... ролик увидели как можно больше людей», сообщает Znak.com.

Ряд комментаторов на Youtube напоминает, что Владимир Путин объявил о своем выдвижении на президентские выборы — 2018 именно на ГАЗе при массовой поддержке собравшихся:

В феврале «Собеседник» писал о том, как Олег Дерипаска пытается компенсировать потери своих компаний, в частности «Группы ГАЗ», от западных санкций при поддержке Кремля.

Между тем в апреле бизнесмен анонсировал массовые сокращения и предупредил о возможном начале процедуры банкротства «ГАЗа».