Основатель "Корчмы Тарас Бульба" осужден на два года колонии

Басманный суд Москвы приговорил владельца сети «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана к двум годам колонии. Он обвинялся в неуплате налогов на сумму 690 млн рублей.

«Признать Юрия Белойвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима», – приводит агентство «Москва» слова судьи Юлии Сафиной, огласившую приговор.

Белойван был взят под стражу в зале суда. Сообщается, что в своем последнем слове он раскаялся в содеянном, однако при этом отметил, что существующее законодательство вынуждает владельцев ресторанного бизнеса нарушать закон.

Юрию Белойвану было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал сокрытие в бухгалтерском учете и налоговой отчетности реальных доходов. По данным СК, бизнесмен привлек к работе «ночных кассиров», которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, занижая таким образом количество произведенных заказов и их стоимости.