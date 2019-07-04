Минздрав просит закупить Falcon вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает французский Falcon 7X более подходящим для санитарной авиации.

Как следует из письма министра, на которое ссылается РБК, Скворцова просит закупить авиатранспортное средство для подотчетного Минздраву Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), у которого сейчас нет самолетов. По мнению Скворцовой, Falcon больше подходит для осуществления санитарно-авиационной эвакуации из труднодоступных зон и удаленных регионов. Одно из его принципиальных преимуществ — малый разбег перед взлетом.

«Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки Российской Федерации», — отмечает министр. По ее словам, речь идет, в частности, об эвакуации в центр из регионов Дальнего Востока, с закрытых территорий, а также с объектов особой важности, например космодромов Восточный и Байконур.

В письме говорится, что на закупку французского авиасудна государство потратит меньше, чем на Sukhoi Superjet 100. В случае поставки к четвертому кварталу 2020 года Falcon обойдется в 4,166 млрд рублей, в то время как SSJ100 — в 5,425 млрд рублей.

По словам Скворцовой, поручение приобрести самолет для ФМБА дала в марте вице-премьер Татьяна Голикова.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что SSJ100 при длительных перелетах требует промежуточной посадки, однако он более вместительный. Технические данные у Falcon действительно лучше, но он способен перевозить только нескольких лежачих пациентов, в то время как SSJ100 — десятки.

Напомним, в мае из-за возгорания самолета SSJ-100 после удара молнии и аварийной посадки в московском Шереметьево погибли более 40 человек.