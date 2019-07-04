Мэр Магадана отчитал жителей города за кормление птиц

Мэр Магадана Юрий Гришан пригрозил жителям города штрафами за кормление голубей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр посетил площадь перед торговым центром «Северное сияние», которую благоустраивают к юбилею Магадана. Он остался доволен результатом проделанных работ, однако отметил, что картину портят разоренные голубями клумбы, где недавно были высажены цветы. По мнению Гришана, за кормление птиц горожан следует штрафовать.

«Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства и влечёт за собой административную ответственность. Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, и я призываю магаданцев воздержаться от их кормления», — заявил Гришан.

Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, в соответствии с законодательством Магаданской области, грозит штрафом от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, отмечает Znak.com. Правда, конкретно о кормлении голубей в законе ничего не говорится.