Экс-главу "Автодора" подозревают в превышении полномочий при строительстве ЦКАД

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении представителя правления компании «Автодор».

Как передает РИА «Новости», Юрий Чайка не стал называть имя подозреваемого, однако заявил, что ему предъявят обвинение в связи с превышением полномочий.

Отмечается, что уголовное дело связано с большим объемом нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области, которым занимался госхолдинг «Автодор».

Агентство напоминает, что до февраля 2019 года правление госхолдинга возглавлял Сергей Кельбах. После увольнения на эту должность был назначен его первый заместитель Вячеслав Петушенко, ранее курировавший техническую политику компании.

При этом в самом «Автодоре» заявили агентству «Москва», что запросы из Генпрокуратуры связаны именно с бывшим председателем правления госкомпании Сергеем Кельбахом.