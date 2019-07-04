ЕСПЧ не назначил компенсаций заключенным, жаловавшимся на съемку в ИК

Европейский суд по правам человека признал незаконным круглосуточное видеонаблюдение в камерах российских заключенных.

Согласно постановлению ЕСПЧ, суд рассмотрел жалобы россиян Игоря Горлова, Дениса Вахмистрова и Виктора Саблина, указывавших на то, что их камеры в учреждениях ФСИН в Красноярске и Забайкальском крае были оборудованы видеокамерами.

По словам обратившихся в Европейский суд заключенных, наблюдение за ними шло круглосуточно, при этом системой видеонаблюдения в изоляторе управляли женщины-охранники, а перегородка у туалета не скрывала сидящего человека.

Отмечается, что ЕСПЧ выявил в этих данных нарушения ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной жизни) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Однако судьи указали, что признание несправедливости происходившего уже является компенсацией морального вреда, причиненного заявителям, поэтому денежных выплат им назначено не было.