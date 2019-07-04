Дожди, +17 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 4 июля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в четверг, 4 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется в тыловой части циклона, что обусловит пременную облачность и кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве днем 4 июля составит 15..17, по области — 13..18 градусов тепла, что ниже нормы на 1-2 пункта.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня вырастет до 742 мм ртутного столба, однако останется основным неблагоприятным фактором, вызывающим метеопатические реакции у лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников и гипертоников.