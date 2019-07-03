Жительница Подмосковья заявила в СК на изнасиловавшего ее полицейского

Жительница деревни Новожелтиково заявила, что ей предлагали 800 тысяч рублей за отзыв заявления на полицейского.

Как передает «Альтернативная газета» со ссылкой на слова самой потерпевшей, инцидент произошел с ней 26 июня, когда женщина возвращалась в состоянии алкогольного опьянения домой. Полицейские задержали ее и доставили в отдел полиции подмосковного города Хотьково.

Отмечается, что вскоре туда из деревни Новожелтиково приехал муж женщины и переговорил с силовиками, которые пообещали не составлять административный протокол и довезти задержанную до дома. Супруг успокоился, вернулся в деревню, но дождался жену только спустя полтора часа.

По словам женщины, по дороге домой один из полицейских изнасиловал ее в служебной «Газели», а второй стоял снаружи и наблюдал за происходившим.

По данному факту потерпевшая написала заявление в Следственный комитет. Она также добавила, что некто предлагал ей 800 тысяч рублей за отзыв заявления на силовиков.