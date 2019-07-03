В Петербурге задержали двоих подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой

Полиция задержала 26-летнего уроженца Воронежа и 27-летнего жителя Подмосковья по делу об избиении Агнии Галдановой.

Напомним, ранее режиссер Агния Галданова сообщила о своем избиении на Каретном Ряду в Москве двумя неизвестными мужчинами после того, как она отказалась предоставлять им интимные услуги в обмен на деньги.

Как сообщается на сайте МВД, в настоящее время по возбужденному в связи с произошедшим уголовному делу задержаны двое мужчин.

Их имена не приводятся, однако известно, что речь идет о 26-летнем уроженце Воронежа и 27-летнем жителе Подмосковья. Обоих злоумышленников задержали в Санкт-Петербурге.

Мужчины доставлены в Москву для проведения следственных действий.