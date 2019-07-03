С января 2020 года в России заработает центр помощи отстающим регионам

Минэкономразвития откроет Центр пространственного анализа с целью сократить экономические разрывы между регионами.

Как сообщил директор департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин, главной задачей новой организации, которая начнет функционировать с 1 января 2020 года, станет разработка мер по выравниванию диспропорций в развитии регионов.

«Новая структура, создаваемая при Минэке, призвана проанализировать экономические возможности отстающих регионов и подготовить для них индивидуальные программы экономического роста», — цитирует «Парламентская газета» выступление Елина в Совете Федерации.

По его словам, в компетенцию Центра также будет входить разработка решений по оптимизации макроэкономических связей.

Глава департамента отметил, что сегодня доходы на душу населения в отстающих и процветающих регионах различаются в пять раз, а по уровню производства — в 78 раз.

Ранее Sobesednik.ru писал, что самым бедным российским регионам назначили кураторов из числа федеральных министров.