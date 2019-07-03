Синоптики предсказали "облегчение" для метеозависимых людей

В среду, 3 июля, в Москве будет ясная погода с переменной облачностью и небольшим дождём.

Об этом сообщает агентство «Метеоновости». Уточняется, что температура воздуха в столице опустится до +18...+20 градусов, в области — до +17...+22 градусов.

Возможны порывы ветра до 12-17 м/с. Атмосферное давление будет оставаться пониженным и составит 740 мм ртутного столба.

Синоптики подчёркивают, что нынешние погодные условия не только не буду причинять дискомфорт метеозависимых людям, но и «принесут облегчение».