Полиция проверяет смерть заслуженного преподавателя МГУ, чье тело нашли в ЮАО

В квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего кандидата философских наук Григория Судьина.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело заслуженного преподавателя МГУ Григория Судьина с гнилостными изменениями обнаружили 1 июля в его квартире на Ленинском проспекте в ЮАО.

Отмечается, что в настоящее время по факту смерти Судьина проводится проверка. Полиция изучает обстоятельства произошедшего.

Агентство также сообщает, что погибший окончил философский факультет МГУ, долгое время преподавал в университете и был доцентом кафедры истории русской философии философского факультета.