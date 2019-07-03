Минздрав определил главные причины смерти трудоспособных женщин в России

Около четверти женщин трудоспособного возраста в России умирают от новообразований.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство здравоохранения, сейчас этот показатель достигает 23,8%.

Согласно данным ведомства, примерно столько же (22,9%) умирают от болезней системы кровообращения. Смерть от внешних причин находится на третьем месте (19,2%).

Отмечается, что реже всего трудоспособные женщины умирают в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Самые высокие показатели — в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области.

Данные получены на основании коэффициента, составленного в 2017 году. По сравнению с 2016-м он снизился на 6,9% — до 209,4 случая на 100 тысяч человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы с самой высокой и самой низкой смертностью среди населения.