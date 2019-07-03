Мэрия Москвы не согласовала марш в поддержку сестер Хачатурян 6 июля

Марш в Москве в поддержку сестер Хачатурян, запланированный на 6 июля, перенесли на конец месяца.

Напомним, в конце июня Басманный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения сестрам Хачатурян, подозреваемым в убийстве собственного отца, до 28 июля. Кроме того, позднее стало известно, что младшую из девушек признали невменяемой.

Как передает «Дождь», столичные власти не согласовали марш в поддержку сестер Хачатурян, запланированный на 6 июля, ни по одному из предложенных маршрутов.

По словам одной из организаторов акции Дарьи Серенко, в связи с этим марш решили перенести на 27 июля, а в грядущие выходные провести серию одиночных пикетов на Болотной площади.

Кроме того, Серенко также рассказала об угрозах, поступающих организаторам от представителей «Мужского государства», членов которого приговорили к реальным срокам за экстремизм, а также от родственников убитого дочерьми Арсена Хачатуряна.

«Нам стало известно, что марш могут атаковать мужчины с перцовками, а без полиции — то есть без согласования с мэрией — нам будет нечем от них защититься», — написала Серенко в Facebook.