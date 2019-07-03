Двух россиянок, пытавшихся пересечь границу Турции, будут судить за связь с ИГ

В Турции задержали двух россиянок, пытавшихся пересечь границу с девятью детьми и подозреваемых в связи с ИГИЛ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press (AP) и турецкие СМИ, две женщины с гражданством России были задержаны в районе города Акчакале в провинции Шанлыурфа вместе с девятью детьми, когда пытались пересечь границу Турции. По словам россиянок, их мужей убили в Сирии, а они сами пытались через Турцию вернуться в Россию.

AP подчеркивает, что задержанных разыскивает Интерпол. Женщины подозреваются в связях с «Исламским государством» [также ИГ, ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru]. Позднее они предстанут перед судом Шанлыурфа.

О судьбе находившихся с женщинами детей пока не сообщается.