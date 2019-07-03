Сотрудники федеральных заповедников наказаны по итогам проверки Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура нашла серьезные недоработки в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии.

Речь идет о нарушении федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщается на сайте надзорного ведомства.

Проверка Генпрокуратуры выявила, что на территории ряда природоохранных зон строились многочисленные частные домовладения, наносящие ущерб окружающей среде. По данным прокуратуры, начальство заповедников не принимало мер по привлечению нарушителей к законным требованиям.

По итогам проверки внесено представление министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину, которое было удовлетворено.

Несколько руководителей заповедников понесли дисциплинарные взыскания. В частности, от должности освобожден директор Сочинского национального заповедника. На пятерых его сотрудников наложены взыскания за организацию незаконной охоты в заповеднике. Кроме того, привлечены к дисциплинарной ответственности привлечены работники государственного заповедника «Ростовский» и приморского национального парка «Бикин».