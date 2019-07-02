Ветреная погода с небольшими дождями и +24 градуса ждут москвичей 2 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 2 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов, связанных с североатлантическим циклоном, что обусловит теплую, но ветреную погоду.

Воздух в Москве 2 июля прогреется до 22..24, по области — 20..25 градусов тепла. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, а местами с порывами до 12-15 м/с.

Атмосферное давление останется пониженным и составит 739 мм ртутного столба, что может вызвать недомогания у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.