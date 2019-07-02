В Госдуме требуют поднять зарплаты учителей до МРОТ во всех регионах

Депутаты Госдумы предложили поднять базовый оклад всех без исключения российских учителей до минимального размера оплаты труда.

По словам одного из авторов инициативы, заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, у каждого учителя должен быть базовый оклад, одинаковый для всех субъектов.

«Труд педагога должен оцениваться достойно. А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов РФ», — цитирует Чернышова «РИА Новости».

Депутат отметил, что сейчас МРОТ в России равен 11 280 рублей, в то время как базовый оклад учителя, например, на Алтае — около 3 тысяч.

Предложение отправлено на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда.