Депутаты от СР призвали направить доходы от нефти и газа напрямую гражданам

«Справедливая Россия» предлагает распределять 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета между гражданами страны.

Соответствующий законопроект внесен депутатами в Госдуму, сообщается на сайте партии.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, сейчас такие доходы идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), размер которого достигает почти 4 триллиона рублей. «Правительство вкладывает эти средства в покупку валюты, различные финансовые активы, в том числе, иностранные. Доходность от размещения средств ФНБ в 2018 году составила всего 1,6% и даже не покрывает инфляции», – отметил Миронов.

Депутат заявил, что законопроектом «устанавливается механизм распределения природной ренты в пользу граждан», который позволит снизить напряжение в обществе, вызванное, в частности, пенсионной реформой. В качестве позитивного примера Сергей Миронов привел опыт Норвегии и ряда государств Персидского залива, жители которых получают прямой доход от реализации природных ресурсов.

Как пишет «Парламентская газета», в правительстве законопроект «Справедливой России» не поддержали.