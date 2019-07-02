Россиян предупредили о подорожании говядины, свинины и мяса птицы на 10%

Эксперты прогнозируют возможный рост цен на мясо из-за необходимости импортерам доплатить НДС за последние три года.

Как передает газета «Известия», Национальная кормовая ассоциация выступила с заявилением о том, что цены на говядину, свинину и мясо птицы в России могут в скором времени вырасти на 10%.

Отмечается, что причиной тому стали разночтения в трактовке постановления правительства о льготной ставке по НДС для импортеров кормовых добавок.

Эксперты поясняют, что ранее добавки для животных по умолчанию входили в перечень продуктов, которые облагались НДС по льготной ставке. Однако однозначно устанавливающие такое правило поправки вступили в силу лишь с 1 апреля 2019 года. В связи с этим в Минфине считают, что импортеры должны доплатить НДС сверх льготной ставки за продукцию, ввезенную до апреля 2019 года.

По данным Минсельхоза, сумма доначислений в этом случае составит от 4 до 7 миллиардов рублей, что неизбежно приведет к росту цен на мясо.