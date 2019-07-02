Москвичей призвали не выходить из дома до вечера 2 июля из-за грозы и града

Спасатели предупредили жителей столицы об опасности из-за грозы, града и порывов ветра до 15 м/с.

Ранее Sobesednik.ru писал, что во вторник, 2 июля, в Москве прогнозируют небольшие дожди, 24-градусное тепло и сильный западный ветер, порывы которого местами могут достигать 12-15 м/с.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в ближайшие часы и с сохранением до вечера вторника в столице ожидается гроза с градом и усилением ветра.

В связи с этим спасатели призывают жителей столицы к осторожности: пешеходам рекомендуется по возможности не покидать дома, а водителям советуют соблюдать безопасное расстояние от других автомобилей, снизить скорость и не парковаться под деревьями.