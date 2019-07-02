Метро Москвы предупредило о масштабном сбое в автоматах по продаже билетов

Гостей и жителей столицы призвали покупать билеты в кассах метро из-за сбоя в работе автоматов.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Twitter-аккаунт Московского метрополитена, крупный сбой произошел в автоматах по продаже билетов во вторник, 2 июля.

«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ», — сказали в пресс-службе столичной подземки, не назвав причину сбоя.

К настоящему моменту стало известно об устранении неполадок в работе автоматов. Работники метрополитена принесли пассажирам извинения за возникшие неудобства.