Логотип "Единой России" на мешках с гумпомощью возмутил жителей Иркутска

В Иркутске на посылках с гуманитарной помощью обнаружены многочисленные наклейки с логотипом партии «Единая Россия».

По словам местной жительницы Ирины Шиповой, на пункте приема посылок к ней подошла женщина с предложением наклеивать на коробки и мешки с одеждой, продуктами и лекарствами листовки с логотипом партии. Шипова отказалась и написала об этом на своей странице в Facebook. «Просто обидно стало за тех людей, которые из добрых побуждений делятся с бедствующими», — отметила она.

Информация быстро распространилась в соцсетях и вызвала всплеск негодования. Между тем в группе регионального отделения партии в Facebook появилось сообщение о том, что члены ЕР собрали более 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводков.

В Иркутском отделении «Единой России» заявили, что не давали распоряжения клеить листовки на посылки с гумпомощью. По словам руководителя регионального исполкома партии Ольги Уватовой, никакой рекламной кампании не проводилось, а помощь жертвам наводнения «изначально носила внепартийный характер».