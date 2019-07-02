Источники сообщили о массовом увольнении сотрудников ПАО "Ильюшин"

Топ-менеджеры, курирующие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96 уволились из ПАО «Ильюшин».

Об этом во вторник, 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. «"В "Иле" массовое увольнение сотрудников и топ-менеджмента. Уволилось более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили, что в «Ильюшине» идет оптимизации управления, в результате которой сокращается количество уровней управления. «Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты», — добавили в компании.

При этом в «Ильюшине» подчеркнули, что работа над новыми самолетама продолжается в полном объеме.