"Дело Голунова" переименовали в расследование против неустановленных лиц

Генпрокуратура подтвердила передачу в центральный аппарат СК уголовного дела, по которому проходил Иван Голунов.

Как передает Znak.com, официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил, что дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому проходил корреспондент «Медузы» Иван Голунов, теперь находится в центральном аппарате Следственного комитета.

По словам Куренного, возбужденные изначально два уголовных дела теперь объединили в одно. Таким образом расследование против Ивана Голунова стало расследованием в отношении неустановленных лиц.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что поводов для прекращения следственных действий по данному делу нет.

Напомним, в середине июня Ивана Голунова переквалифицировали из обвиняемого в свидетеля по тому же делу, в рамках которого его задерживали.