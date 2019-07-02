Аэропорты проверят по багажу, школьников – на наркотики: юридический обзор

Быстро мы привыкаем к удобствам. Ожидание до 1,5 часов в выдаче багажа признается теперь массовой задержкой обработки багажа. Прокуратура заявила об открытии 18 административных дел в аэропорту Шереметьево. Основание — часть 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Кстати, общие правила воздушных перевозок, утвержденные еще в 2007 году, точное время выдачи багажа не устанавливают. Но вот незадача — как установила транспортная прокуратура, еще при предыдущих задержках была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа...

Бизнес-омбудсмен — уполномоченный по правам деловых людей — Борис Титов решил обременить правоохранительные органы. Повадились последние вменять предпринимателям организацию преступного сообщества по статье 210 Уголовного кодекса на основании лишь хозяйственных связей. То есть обычной деловой деятельности...

А если к обвинению прибавить указанное, то можно надеяться на арест или продление срока следствия в отношении предпринимателей. Теперь омбудсмен ратует за то, чтобы к «деловым» обвиняемым по экономическим статьям уголовного законодательства, в том числе и по мошенничеству, вообще было запрещено применение нормы о создании преступного сообщества. Обращение направлено секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Навстречу учебному году: порядок проведения профилактических медосмотров учащихся в вузах и техникумах предложено изменить. Минздрав РФ хочет выявлять потребление наркотических средств и психотропных веществ — и ходатайствует, чтобы на такие вещества проводилось предварительное химико-токсикологическое исследование. О видах наказания пока не сообщается, но можно предположить, что, скорее всего, речь может пойти об отчислении нерадивых учащихся...

Наконец, работницы секс-услуг написали открытое письмо, как говорится, миру и граду: «благодаря» наличию в Кодексе об административных правонарушениях статьи о занятии проституцией они, как сообщается, подвергаются насилию не только со стороны клиентов, но и полиции.

В качестве еще одного аргумента указано, что еще в 2015 году ООН рекомендовала эту статью удалить как дискриминационную. Что, в принципе, само по себе легализовывало бы проституцию. Что ж тогда — на жриц любви налоговую натравливать?..