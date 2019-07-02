64% россиян отказались верить предсказаниям гороскопов и астрологов

Опрос показал, что за последние 30 лет россияне стали более скептичными к различным предсказаниям и магическим ритуалам.

Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), июньский опрос, проведенный среди 1,6 тысячи россиян, показал, что жители страны стали меньше верить в приметы, магию и сверхъестественные явления.

В частности, о своей вере в способность отдельных людей предсказывать будущее заявили лишь 31% опрошенных. При этом в 2015 году в это верили 55%, а в 1990 году — 43% респондентов.

Значительно меньше стало и тех, кто верит в умение наводить порчу (31%), лечение гипнозом (22%), телекинез (18%), существование инопланетян (20%) и возможность общаться с душами умерших (13%).

Кроме того, 64% россиян заявили о своем скептицизме по отношению к популярным гороскопам и предсказаниям астрологов. Еще 44% участников опроса отказались верить в приметы.