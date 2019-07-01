Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление Путина в соцсети

Суд в городе Изобильный Ставропольского края оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за пост о Путине.

Как сообщает «Дождь», суд признал жителя Ставрополья Ивана Пахно виновным в неуважении власти из-за поста в социальной сети «ВКонтакте», где Пахно сравнивает президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и нецензурно высказывается в адрес российского лидера.

Пахно оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее источники сообщали о том, что Кремль якобы предписал МВД не штрафовать пользователей, высказывающихся против чиновников, силовиков и Владимира Путина.