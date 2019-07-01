Социальные выплаты вырастут, проценты по кредитам ограничат: юридические новости

Полгода канули в Лету. И не напрасно, надеюсь! А лето вступило в золотую пору и с подачи законодателя (правда, загодя) — тоже.

Сегодня вступил в силу закон, изрядно поумеривший аппетиты микрокредитных организаций. Для этого понадобилось много лет, в том числе не один год — только для рассмотрения этого документа. Опередило закон даже постановление Верховного суда, которому пришлось урегулировать то, что народные избранники так и не успели... В общем, за день теперь не взыщут не более процента, сколько бы вы ни взяли, то есть не выше 365% годовых.

В некоторых случаях верхняя планка может оказаться ещё ниже: Банком России рассчитана стоимость иных кредитов, которая в коммерческом банке не может увеличиваться более чем на треть. Она устанавливается раз в квартал.

Есть хорошие новости и по соцвыплатам. Пенсиями успеют до повышения возраста выхода успеют обзавестись женщины в возрасте 55 лет 6 месяцев и мужчины в возрасте 60 лет 6 месяцев.

Вдвое повышаются ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы: теперь можно расчитывать 10 тысяч рублей вместо 5,5 тысяч.

Согласно недавним данным, треть семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону... Для, видимо, других двух третей сообщаем: теперь вся обувь, которая выпускается в России или импортируется в страну, должна будет иметь индивидуализацию. Специальная маркировка на обуви будет содержать информацию о бренде, размере, материале изготовления. То есть помимо качества мы должны получить защиту от поддельной продукции — контрафакта.

Автоновости: правительство «отменило» рост цен на топливо. Если себестоимость расходов на добычу топлива составляет 10 процентов, то госакциз с каждого литра составляет 65%. Поэтому не будем язвить по поводу топливных магнатов, а передаем в очередной раз привет нашему социальному государству.

Наконец, в долевом строительстве — плановая революция. С сегодняшнего дня привлечение средств для строительства потеряет всякий смысл: напрямую деньги частных вкладчиков теперь нельзя взять. Все деньги граждан должны будут поступать на так называемые эскроу-счета, к которым застройщик получит доступ после завершения строительства.