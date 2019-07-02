Шереметьево пора переквалифицировать из аэропорта в порт?

Москва хорошеет так стремительно, что в минувшую пятницу ее похорошелость распространилась далеко за МКАД, прямо на подступы к многострадальному терминалу В международного аэропорта Шереметьево.

9 июня терминал залило из-за внезапно сработавшей пожарной сигнализации. А спустя еще три недели его окрестности превратились в филиал планеты Солярис по случаю обыкновенного, пусть и слегка затянувшегося дождя.

По интернету уже разлетелось видео «Пилоты идут на работу». Подвернув брюки и шлепая босыми ногами по колено в бурлящей жидкости, прижимая к груди обувь, экипаж с командиром во главе следовал на посадку. Пассажиры доплывали как могли. Примерно два десятка самых находчивых то ли наняли, то ли оккупировали «Газель» с открытым кузовом (из видео непонятно, как они заполучили транспорт с водителем) и гордо додрейфовали на ней. Возможно, дядька в оранжевом жилете подвез их из чистого человеколюбия: пресс-служба советовала автомобилистам «выбирать альтернативные пути», а всем остальным пользоваться аэроэкспрессом.

А соцсети наперебой рассказывали и о нескольких утонувших перед Шереметьево машинах, из-за которых движение на трассе и вовсе встало, и о постепенном уходе под воду парковки перед терминалом В. Тайну происходящего раскрыли местные жители. По их мнению, нечто подобное они наблюдают ежегодно, поскольку ремонт дороги в этих краях не прекращается. Хотя, казалось бы, год назад в ходе подготовки к открытию несчастного терминала тут произвели реконструкцию всего. Плюс ситуацию добила нефункционирующая ливневка.

Похоже, проще переквалифицировать Шереметьево в порт и оснастить не воздушными, а самыми обычными судами, чем хотя бы ненадолго перестать пилить средства на ремонте и наладить наконец обыкновенную дренажную систему.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019 под заголовком «Порт Шереметьево».