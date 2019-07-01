Главред WikiLeaks рассказал об условиях содержания Ассанжа

Психологическое состояние Джулиана Ассанжа стабилизировалось, но по-прежнему оставляет желать лучшего.

Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. На днях он навестил Ассанжа в тюрьме Белмарш в Лондоне.

«Безусловно, он в лучшем состоянии, чем он был несколько недель назад», — отметил Храфнссон. Он добавил, что Ассанж «все еще страдает».

Храфнссон сообщил, что основатель WikiLeaks помещен в условия, при которых не сможет подготовиться к защите перед слушаниями об экстрадиции: «Полная изоляция, отсутствие достаточной информации, его жизнь буквально на волоске. Потому что 175 лет тюрьмы в США – это вопрос жизни и смерти».

По мнению главреда WikiLeaks, шансов на освобождение у Ассанжа практически нет. После завершения слушаний в Великобритании, скорее всего, будет подан иск в Европейский суд по правам человека. «Мы, конечно, продолжим борьбу», – подчеркнул Храфнссон.

В апреле Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне после того, как посольство Эквадора отказало ему в политическом убежище. Сейчас он отбывает тюремный срок за нарушение условий выхода под залог. В мае Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks новые обвинения в шпионаже, теперь ему грозит до 175 лет заключения. Формальные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут в феврале 2020 года.