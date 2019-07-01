Генпрокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в "Шереметьево"

Генпрокуратура начала проверку в московском аэропорту «Шереметьево» из-за задержек в выдаче багажа.

Об этом сказано на сайте ведомства. «Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту "Шереметьево"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия сотрудников прокуратуры уже выехала на место.

Напомним, с конца мая в «Шереметьево» начали происходить задержки в выдаче багажа — некоторые туристы ждали чемоданы до пяти часов. Источники связали это с массовой нехваткой грузчиков.