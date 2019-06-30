Ростовский суд на два месяца арестовал экс-жену Цеповяза за вымогательство

Экс-супругу члена «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза подозревают в вымогательстве более 70 млн рублей.

Как передает ТАСС, суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшую жену Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю на один месяц и 25 суток.

Отмечается, что Стришнюю обвиняют по части 3 статьи 163 УК («Вымогательство»). Ранее житель Кубани заявил, что экс-супруга члена «банды Цапка» вымогала у него свяше 70 млн рублей в офисе агрофирмы «Слава Кубани», которая принадлежит подозреваемой по условиям брачного договора с Цеповязом.

При этом агентство подчеркивает, что защита просила суд оставить Стришнюю на свободе в связи с ее проблемами со здоровьем.

«Наталья тяжело больна, заседание было прервано в связи с тем, что вызвали скорую помощь», — пояснил адвокат Эдуард Чургулия.