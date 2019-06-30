Почти 70% месячной нормы осадков выпало за два последних дня в Москве

Более 50 мм осадков выпало в столице во время дождей за три дня с 27 по 29 июня.

Как передает портал «Метеоновости», количество осадков, выпавших за три последних дня в столице, приближается к месячной норме.

Так, на 9 часов утра 29 июня общее количество осадков, выпавших с начала июня, составляет 62,6 мм при норме 75 мм. При этом львиная доля дождей приходилась именно на три дня с 27 по 29 июня — тогда циклон, пришедший со Скандинавии, вылил на Москву 50,3 мм осадков.

Напомним, в воскресенье, 30 июня, в столице началось потепление: температура поднялась до +20 градусов, а дожди начали отступать.