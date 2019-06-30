Небольшие дожди и потепление до +20 градусов ожидают москвичей 30 июня

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 30 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погода в столичном регионе начнет налаживаться: местами пройдут небольшие дожди, однако температурные показатели поползут вверх.

Так, воздух в Москве 30 июня прогреется до 18..20 градусов, что по-прежнему ниже климатической нормы на 2-3 пункта.

Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление также продолжит расти и к середине дня достигнет отметки 741 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей.