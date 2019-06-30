Московская область вошла в пятерку регионов с самыми высокими расходами на ЖКХ

Специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza составили рейтинг регионов РФ по расходам на ЖКХ.

Как передает «Российская газета» со ссылкой на данные FinExpertiza, жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

При этом больше всего на оплату ЖКХ тратят жители отдаленных слабозаселенных регионов с суровым климатом и растянутыми коммуникациями, которые требуют более дорогостоящего обслуживания. Наиболее низкие расходы в регионах с теплой погодой и низкими доходами населения.

Так, в список из пяти регионов с самыми высокими затратами на ЖКХ вошли Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Чукотский АО, а также Московская область.

Минимальными оказались расходы жителей Дагестана, Тывы и Ингушетии.