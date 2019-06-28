Борис Корчевников занял в Общественной палате место новоизбранного мэра Липецка

Гендиректор и телеведущий канала «Спас» Борис Корчевников включен в состав Общественной палаты РФ.



Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Борис Корчевников родился в 1982 году в Москве, с 1994 года работает на телевидении. В 2013-2017 годах он был ведущим ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». С 2017 года Корчевников занимает пост генерального директора и продюсера телеканала «Спас». В ходе президентской избирательной кампании 2018 года он был доверенным лицом Владимира Путина.

Общественная палата состоит из 168 членов, представляющих три группы: 40 граждан, выбранных президентом, 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.

В президентской квоте Корчевников займет место Евгении Уваркиной, которая покинула Общественную палату в связи с избранием ее мэром Липецка.