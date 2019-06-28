В Москве закрыли общественное пространство "Яма", где промышлял отравитель

Вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади в Басманном районе Москвы поставили заграждения.

Как сообщает «МБХ Медиа», в ночь на пятницу, 28 июня, рабочие оградили общественное пространство «Яма» в центре столицы, где молодые люди часто собирались с алкоголем.

По словам рабочих, пространство закрыто на реставрацию.

Напомним, «Яма» на Хохловской площади была открыта еще осенью 2017 года, однако в последнее время туда начали приходить активисты движения «Лев против», выступающего против курения и распития алкоголя в общественных местах. Кроме того, именно в «Яме» орудовал серийный отравитель Мурат Сабанов, который предлагал людям бесплатную газировку с подмешанными в нее сильнодействующими веществами, после чего грабил своих жертв.