Спасатели призвали москвичей к осторожности из-за дождя и ветра до 17 м/с

МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с ливнем и сильным ветром в Москве в пятницу, 28 июня.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 28 июня в столице ожидается дождивая погода с температурой воздуха 16-18 градусов тепла и экстремально низким атмосферным давлением.

Как говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС, в ближайшие несколько часов на Москву обрушится сильный ливень, порывы ветра при котором будут достигать 12-17 м/с.

В связи с этим спасатели призывают москвичей к осторожности. В ведомстве призвали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям порекомендовали управлять транспортом, значительно снизив скорость движения и увеличив дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.