РПЦ просит еще раз проверить место обнаружения останков царской семьи

Следственный комитет проведет очередную экспертизу почвы с места обнаружения останков членов семьи Николая II.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илью Коровина.

По его словам, почвоведческая экспертиза нужна, чтобы опровергнуть или подтвердить наличие торфяников на Коптяковской дороге, где были найдены останки. В условиях торфяников, как считают специалисты, ДНК не способна сохраниться. «Стоит сказать, что в тех двух местах, где были обнаружены мощи Романовых и их приближенных, никогда не было болота, необходимого для образования торфяников», – отметил Коровин. Он добавил, что экспертиза проводится по просьбе Московской патриархии.

Останки, обнаруженные в 1989 году на Коптяковской дороге в Екатеринбурге, были идентифицированы как останки членов семьи Романовых. В 2018 году экспертиза вновь подтвердила их принадлежность Романовым, однако РПЦ не соглашается с этими выводами.